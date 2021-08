Non solo Emerson, per la corsia mancina piace anche il calciatore di Serie A!

Secondo quanto riferito dall'edizione online di Repubblica, il Napoli per rinforzare la corsia mancina non sta pensando solo ed esclusivamente ad Emerson Palmieri. Gli azzurri pensano anche a Luca Pellegrini, terzino della Juventus che ha militato anche al Genoa nella scorsa stagione.

Tutto dipenderà dai prossimi giorni, se parte Manolas si libera un posto in difesa e i nomi più caldi sono quelli di Rugani e Senesi. Per la corsia mancina invece si aspetta la svolta nella trattativa Emerson Palmieri, il Napoli però resta vigile e continua a tenere gli occhi puntati su altri obiettivi come appunto Luca Pellegrini.