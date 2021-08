Il futuro di Insigne all'Inter dipende da due attaccanti di Serie A

Ciro Venerato, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche del futuro di Lorenzo Insigne che al momento resta in bilico, non arriva il rinnovo ma non arrivano neanche offerte concrete per un'eventuale cessione. Ecco le parole del giornalista esperto di calciomercato:

"Insigne? Al momento è tutto calmo. L'Inter in questo momento ha due priorità che si chiamano Duvan Zapata e Joaquin Correa. Il colombiano non parte se l'Atalanta non trova il suo sostituto, il secondo invece dipende principalmente dalla volontà Lotito, il presidente biancoceleste deve scegliere se abbassare le pretese e rendere l'operazione fattibile. Se dovessero saltare entrambe le opzioni, Marotta chiamerà subito De Laurentiis per intavolare la trattativa per il capitano del Napoli. In quel caso non sarebbe da escludere una possibile cessione del 24 azzurro alla compagine nerazzurra, il presidente partenopeo ha più volte detto che qualora arrivasse un'offerta adeguata, lascerebbe partire Insigne".