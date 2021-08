Prima rete con la nuova maglia: Hamsik segna con il Trabzonspor (VIDEO)

Comincia con il piede giusto l'avventura di Marek Hamsik con la maglia del Trabzonspor. L'ex capitano del Napoli, oggi in Turchia, ha infatti segnato all'esordio in campionato con la sua nuova squadra.

Hamsik ha realizzato chiudendo con un perfetto inserimento sul secondo palo un'azione cominciata dall'ex Parma Gervinho. Il Trabzonspor ha annichilito in trasferta per 1-5 lo Yeni Malatyaspor. Per Hamsik anche un assist in occasione della prima rete realizzata da Bakasetas: un esordio da ricordare.

ECCO IL VIDEO: