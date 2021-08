Era un obiettivo del Napoli, ora può finire all'Inter

L'Inter sta ancora cercando la seconda punta per sostituire al meglio Lukaku. I nomi sono sempre gli stessi ma tra Zapata, Correa e Insigne spunta un nome nuovo che piaceva anche al Napoli in passato.

Infatti, secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo in Serbia darebbero per sicuro l'arrivo di Luka Jovic all'Inter. L'attaccante del Real Madrid è da tempo un pallino di Ausilio che da anni cerca di portarlo in quel di Milano. Non ci sono conferme da parte dell'Inter su questa nuova scelta, però nulla è da escludere. Chissà che con un possibile arrivo del serbo, i nerazzurri non abbandonino definitivamente la pista Insigne