Manolas Olympiakos, proseguono i contatti tra le parti: i dettagli

Secondo quanto riferito in diretta su Sky Sport, l'Olympiakos sta continuando con insistenza il pressing per riportare in Grecia Kostas Manolas.

Il difensore ex Roma è nel mirino del club greco, ma il costo del cartellino e l'ingaggio percepito dal difensore sono due ostacoli decisamente imponenti. In ogni caso al momento stanno proseguendo ed è al momento da considerarsi concreta la possibilità di un suo ritorno in patria, sebbene sia molto complesso.