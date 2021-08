Spalletti: "Insigne non si fa turbare dalle voci di mercato! Ounas? Tireremo le somme"

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto dal Napoli per 4-0 contro il Pescara. Il mister ha parlato ai microfoni di Canale 8. Ecco le sue parole:

"Bisogna incrementare un po' il ritmo, ma con questo caldo non è per nulla facile. I nazionali sono tornati gli ultimi giorni tra l'altro. Bisogna fare qualche passettino in avanti. Qualche giocata s'è vista, ma va mantenuto un equilibrio di squadra, va mantenuto un possesso palla. La palla la gestiamo noi e poi si va di là. Ogni tanto abbiamo accelerato quando non ce n'era bisogno e abbiamo perso qualche pallone di troppo"

"Insigne? Quando si parla di lui bisogna stare attenti. Parliamo di quello che un mese fa è andato a Wembley e di fronte a 60 mila inglesi insieme ai compagni s'è preso l'Europeo. Figuriamoci se si fa turbare dai discorsi di mercato che lo circondano. Lui sa qual è il suo marchio di fabbrica e sa anche, per la maturazione e l'età che ha, che deve esibirlo ogni volta che va in campo. Sul calciomercato posso dire che abbiamo una società che ha esperienza nel calcio e di situazioni ne ha viste tante. Per giocare le competizioni che dobbiamo giocare qualcosa va fatta".

"Ounas ha talento e soprattutto ha fatto esperienza anche in altre squadre, ora stiamo facendo delle prove, poi tireremo delle somme anche su di lui. Gli unici a punteggio pieno sono i tifosi, loro ci sono sempre stati e continueranno ad esserci, con loro la vittoria l'abbiamo sempre portata a casa!"