Smentito l'interesse del Napoli per Gagliardini: chieste informazioni per altri due giocatori dell'Inter

Novità importanti riguardanti il calciomercato del Napoli. A fornirle è il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Il Napoli non ha presentato offerte per Gagliardini, né ci sono stati contatti concreti seppur l'Inter darebbe volentieri il calciatore agli azzurri.

Il Napoli si è interessato a D'Ambrosio e Vecino che però non sono in uscita dai nerazzurri. C'è stato anche un contatto per Sanchez, ma il Napoli ha detto no".