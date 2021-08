Meno di due ore dall'inizio di Napoli-Pescara: già tanti tifosi in fila allo stadio (FOTO)

Tanta attesa per il test amichevole che il Napoli giocherà questo pomeriggio a Castel di Sangro contro il Pescara. Il match concluderà il ritiro precampionato della squadra di Luciano Spalletti.

Il match è previsto per le ore 17.30, ma a circa 2 ore dall'inizio del match ci sono già tanti tifosi all'esterno dello stadio Teofilo Patini in attesa dell'apertura dei cancelli per entrare allo stadio.