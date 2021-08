Finisce il ritiro del Napoli, tutta la squadra si è fermata a firmare autografi ai tifosi

Ultimo giorno a Castel di Sangro per il nuovo Napoli targato Spalletti. Gli azzurri dopo aver battuto 4-0 il Pescara hanno abbandonato lo Stadio Patini. Prima di andare via però c'è stato un piacevole incontro con i tifosi all'esterno della struttura, in attesa dei loro beniamini.

Se le prime volte erano stati solo alcuni giocatori a concedere qualche firma alla tifoseria, al termine del match contro gli abruzzesi si è fermato tutto il team azzurro concedendo autografi ai tifosi, qualcuno ha anche ricevuto dei regali.

Ecco una piccola tifosa dopo aver ricevuto la giubba da passeggio di Petagna: