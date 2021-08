SKY - Insigne ha una priorità, l'entourage si sta guardando intorno: vuole essere al centro del progetto

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare riguardante la situazione legata a Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Insigne vuole restare a Napoli, la sua priorità è restare in azzurro. Se deve andare via, vuole andare in una squadra che lo mette al centro del progetto. In primo piano. L’entourage si sta guardando intorno, per sondare il mercato. Ci sono stati degli interessamenti di club esteri e anche dell’Inter. La situazione è in divenire. Se non si troverà una soluzione, Insigne si metterà l’anima in pace e resterà un anno in scadenza”.