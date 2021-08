Scelto il quarto difensore centrale, Giuntoli pronto a prenderlo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli ha scelto con chi sostituire Luperto, passato all'Empoli in cerca di spazio.

Il nome, ormai noto da giorni, è l'ex Nikola Maksimovic. Il 29enne serbo non ha firmato con nessun club in estate, prediligendo sempre un ritorno in azzurro.

Ora le parte sono reciprocamente interessate a chiudere la trattativa il prima possibile, Maksimovic ha fatto sapere di essere disposto ad abbassare il suo ultimo contratto andato in scadenza, con il quale il difensore percepiva 1.2 milioni di euro.