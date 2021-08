Mazzarri: "Il Covid mi ha tenuto lontano dalle panchine, ho rifiutato diverse squadre"

Walter Mazzarri è tornato a parlare: l'ex allenatore del Napoli è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha spiegato il perché del suo allontanamento dal mondo del calcio.

"In estate ho rifiutato qualcosa. Il Covid mi ha condizionato, per uno come me che ha bisogno di stimoli vedere le partite in quel modo non mi piaceva, era surreale. Ho voluto aumentare questa pausa proprio perché intanto spero che il Covid vada via e che si torni a fare calcio normalmente".