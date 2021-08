Insigne ai compagni: "Si è vero, potrei partire, c'è questa possibilità"

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport, si è soffermato sulla questione del rinnovo di Insigne.

Il retroscena raccontato riguarda delle parole dette dal capitano del Napoli ai propri compagni, una volta rientrati nello spogliatoio.

"Si è vero, potrei partire, c'è questa possibilità".

Il futuro di Insigne è in bilico, l'Inter, e non solo, resta alla finestra, per monitorare una situazione che può avere sviluppi interessanti.