Giuntoli osserva un altro esterno per il dopo Insigne

Come riportato da il quotidiano la Repubblica, Giuntoli sta osservando con attenzione molti giovani per sostituire al meglio il capitano, Lorenzo Insigne, in caso di addio improvviso.

I nomi più gettonati sono quelli, in ordine, di Jeremie Boga e Mikkel Damsgard.

Più indietro nelle gerarchie, ma sempre sotto costante osservazione, c'è Skov Olsen.

L'esterno del Bologna piace molto a Spalletti e alla dirigenza, ed è seguito da qualche mese, quando il Napoli era interessato anche a Svanberg.