Non solo l'Inter, altre due squadre su Insigne per rinforzare l'attacco

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti, noto giornalista di Sky esperto di mercato, sulle tracce di Lorenzo Insigne non ci sarebbe solo l'Inter. Pare infatti che oltre ai nerazzurri, siano interessate al capitano del Napoli anche l'Everton e lo Zenit San Pietroburgo.

Il Napoli chiede 30 milioni per Insigne, cifra che però può essere trattata. Il 24 azzurro, a quanto pare non sembra essere convinto di voler lasciare adesso i suoi tifosi. La possibilità più concreta al momento è che si possa arrivare in scadenza e a quel punto poi si scatenerebbe un’asta per aggiudicarsi il 10 della Nazionale.