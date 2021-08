Dopo una lunga serie di prestiti sembra aver convinto: rimarrà a Napoli

Luca Palmeiro potrebbe finalmente avere la possibilità di giocarsi le sue carte al Napoli. Secondo il Mattino il centrocampista 25enne avrebbe convinto Luciano Spalletti a dargli una possibilità. Sarà l'alternativa a Lobotka, in attesa del ritorno di Demme dall'infortunio.

Il classe '96 dopo la promozione in B con il Cosenza nel 2018, ha passato le ultime tre stagioni nella serie cadetta, sempre in prestito. Prima di nuovo al Cosenza, poi Pescara e Chievo, segnando tra l'altro un gol in ognuna delle ultime tre stagioni.