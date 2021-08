Jorginho-Juventus: l'agente svela un inaspettato retroscena

Jorginho è reduce da una stagione superlativa, coronata dalle vittorie della Champions League, dell'Europeo e infine della Supercoppa europea. Del centrocampista ex Napoli ha parlato il suo agente Joao Santos ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli raccontando anche un retroscena legato alla Juventus. Ecco le sue parole:

"Juventus? Quando c'era Sarri c'era una possibilità di vedere Jorginho in bianconero. Al tecnico piaceva e piace ancora tanto Jorginho, ovunque vada ne parla e quindi è chiaro che ne abbia parlato anche alla Juventus. C'è stato un sondaggio per provare a portare il numero 8 alla Juve, alla fine però non se ne fece nulla. Oggi al mondo ci sono massimo 6-7 squadre che possono prendere Jorginho. Qualcuno ha anche chiesto informazioni".