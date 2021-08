Bruscolotti: "Mertens ha rinnovato, perché Insigne deve essere trattato in modo diverso?"

Giuseppe Bruscolotti, storico ex capitano del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli evidenziando la situazione riguardante il complicato rinnovo di Lorenzo Insigne in maglia azzurra. Ecco le sue parole:

"La situazione di Insigne lascia davvero esterrefatti, bisognerebbe avere un atteggiamento diverso nei confronti del capitano della propria squadra reduce tra l'altro dalla vittoria dell'Europeo. È stata data la possibilità di prolungare il contratto a Dries Mertens, perché adesso Insigne deve avere un trattamento diverso dal belga?"