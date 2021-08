Sky - Fumata grigia dall'incontro per il rinnovo di Insigne: i dettagli

Secondo quanto riportato dall'inviato di Sky Sport Francesco Modugno, direttamente dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro, l'incontro di oggi per il rinnovo di Lorenzo Insigne non ha portato ad un esito definitivo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tutte le opzioni sul futuro di Lorenzo sono ancora aperte. Nel concreto oggi non si sono fatte le cifre, non si sono espresse le volontà, anche se si è ribadita la stima e la voglia di trovare una soluzione. È un incontro finito un po’ così. Il presidente De Laurentiis non ritiene ancora di dover scendere in campo, lasciando la questione a Chiavelli, Giuntoli ed al figlio Edo. La chiacchierata è stato un primo approccio interlocutorio, una fumata grigia, perché poi gli umori cominciano ad essere pesanti”.