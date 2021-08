Un club francese si inserisce per Bakayoko: Napoli e Milan guardano alla finestra

Tiémoué Bakayoko è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Dopo il prestito al Napoli, il centrocampista francese è tornato al Chelsea, dove però non è preso in considerazione dal tecnico Thomas Tuchel. Sulle tracce del francese ci sono Napoli e Milan, sue ex squadre italiane, sempre alla ricerca di un mediano.

Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore però si è inserito anche il Lione nella corsa a Bakayoko. Il club francese vuole rafforzare la propria rosa e ha avviato i contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Napoli e Milan guardano alla finestra e aspettano aggiornamenti.