Colpo del Monza: acquistato il giovane attaccante che piaceva al Napoli

Sfuma un acquisto per il Napoli. Non per l'immediato, bensì per il futuro.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Monza ha infatti chiuso per l'acquisto di Samuele Vignato, attaccante classe 2004 che si è svincolato dal Chievo Verona.

Il giovane calciatore, tra i talenti più interessanti del calcio italiano, era a lungo stato seguito dal Napoli, ma anche dalle altre big italiane.