Luperto ai saluti, individuato il sostituto

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sebastiano Luperto è ad un passo dal vestire la maglia dell'Empoli.

L'offerta del club toscano, accettata da Giuntoli e Aurelio De Lurentiis, è pari a 500 mila euro per il prestito oneroso e un diritto di riscatto ad una cifra ancora non nota.

Luperto torna, come l'anno scorso con il Crotone, a dover lottare per la salvezza in Serie A.

Intanto Giuntoli si è portato avanti, in caso di cessione del difensore ecco il sostituto, Maksimovic.

Il centrale serbo, al Napoli cinque delle ultime sei stagioni, è ancora svincolato, e accetterebbe volentieri il ritorno a casa.