Lozano e Mertens in ritiro, quando torneranno in campo?

Tuttosport, nella sua edizione odierna, parla dei ritorni di Mertens e Lozano.

I due attaccanti hanno raggiunto la squadra ieri a Castel di Sangro, svolgendo lavoro personalizzato.

Per quanto riguarda Lozano, la situazione è abbastanza chiara, il messicano è guarito dalla ferita causata dal colpo di testa in nazionale. La data di rientro potrebbe essere proprio Napoli-Juventus, il 12 settembre al Diego Armando Maradona.

Il belga invece non ha ancora recuperato dall'infortunio e non sta al meglio, per lui bisognerà monitorare la situazione di settimana in settimana.