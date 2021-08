Nuova proposta per il rinnovo di Insigne, oggi incontro tra l'agente e Giuntoli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi dovrebbe esserci il tanto atteso incontro tra Vincenzo Pisacane, procuratore di Insigne, e la dirigenza azzurra, rappresentata da Giuntoli.

Il ds ha pieno potere nella trattativa, in quanto De Laurentiis non ha la minima intenzione di trattare con Pisacane.

I paletti fissati dal presidente sono però chiari, l'offerta non può eccepire i 3.5 mln di euro. La novità è che il Napoli è disposto a raggiungere gli attuali 4.6 tramite un bonus facilmente raggiungibile.

L'incontro è stato organizzato per parlare di Contini, il terzo portiere in uscita dal Napoli, ma è lecito aspettarsi che il tema del rinnovo di Insigne occuperà il maggior tempo possibile.

Nel momento in cui il capitano non dovesse accettare il rinnovo, allora andrà in scadenza di contratto. Come scrive la Gazzetta, ad oggi i segnali sono tutt'altro che positivi.