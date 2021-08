Manzo: "Non solo un terzino sinistro, al Napoli manca ancora il sostituto di Albiol. Zanoli ha bisogno di crescere"

Il giornalista e direttore di SpazioNapoli, Antonio Manzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss NApoli, nel corso del programma "Radio Goal", per parlare della situazione in casa Napoli.

"Il Napoli visto in questi due ritiri fa ben sperare, ma bisogna ancora migliorare qualcosa, soprattutto in difesa, come si è visto nella gara con l'Ascoli. Serve un terzino sinistro e io credo che Albiol non sia mai stato sostituito adeguatamente.

Mario Rui è un buon giocatore da poter utilizzare contro alcuni club di Serie A, ma non è affidabile quando si affrontano club come PSG, Liverpool, Juventus e Inter. La coppia difensiva Koulibaly-Manolas non garantisce tanta sicurezza, Manolas non può disputare 38 partite in stagione.

Lobotka si è presentato a Dimaro con almeno 7 kg in meno. Il giocatore è rinato anche mentalmente, adesso sembra più sicuro delle sue capacità.

Osimhen è felice come un bambino. Non deve assolutamente perdere questa sua felicità perché ha bisogno di essere sereno.

Zanoli ha dimostrato buone cose a Dimaro, ma non credo si potrà puntare su di lui, soprattutto se l'obiettivo della società è quello di tornare in Champions. Il ragazzo non è ancora pronto, ha bisogno di giocare e con Di Lorenzo davanti non sarà così facile".