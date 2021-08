Mertens e Lozano a Castel di Sangro, allenamento a parte per i due attaccanti

La grande notizia di questo sesto giorno di ritiro a Castel di Sangro è la presenza degli ultimi due elementi che mancavano al Napoli. Dries Mertens e Hirving Lozano sono infatti scesi in campo al Teofilo Patini nel corso dell'allenamento pomeridiano.

Per i due attaccanti prima un saluto ai compagni in campo, poi si sono diretti in palestra per svolgere lavoro atletico. Dopodiché hanno lavorato a parte sul secondo campo a disposizione della squadra azzurra.

Lozano e Mertens a Castel di Sangro

Dal nostro inviato: Pasquale Giacometti