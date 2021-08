De Laurentiis: "Ritiro in Austria? Ci sono arrivate delle offerte"

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato a Castel di Sangro durante il convegno BBC. Il patron del Napoli ha svelato anche un curioso retroscena in merito alla possibilità di trascorrere il ritiro azzurro in una meta diversa da Abruzzo e Trentino:

"Potevamo chiedere ospitalità all'Austria dato che questa proposta ci è arrivata come offerta. Quando c'è stata l'emergenza Covid, la regione che mi ha ospitato la società in questa situazione di difficoltà è stato l'Abruzzo. Evidentemente la regione e il sindaco Caruso hanno capito che ospitando il Napoli si sarebbero create delle basi per un rafforzamento per un territorio che è già frequentato da napoletani e campani".