De Laurentiis: "Devo vedere Spalletti, il mercato è aperto sia in entrata che in uscita"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto direttamente dal palazzetto dello sport di Castel di Sangro al convegno dal titolo "La Banca di comunità: la BCC Roma al servizio delle famiglie e delle piccole imprese". Il patron azzurro alla fine della conferenza ha rilasciato qualche dichiarazione anche sulla situazione calciomercato. Ecco le sue parole:

"Ho ancora delle obbligazioni da sbrigare con il mio allenatore, domani ritorno a Roma ed è per questo che devo parlare di innumerevoli problemi con Spalletti. Il mercato è aperto sia in entrata che in uscita, il primo settembre si parte, poi chi c'è c'è e chi non c'è non c'è!".