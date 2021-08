Il Monza fa sul serio per Adam Ounas e prepara un'offerta super al Napoli: la proposta

Man mano che si avvicina la chiusura del calciomercato prima dell'inizio della Serie A 2021/22, in questo mese di agosto, il Napoli sta riuscendo sempre più a finalizzare certe cessioni. Ultima quella di Gennaro Tutino che diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Parma. Ora, c'è un altro importante - perché forse abbastanza remunerativo - capitolo da chiudere: l'esterno offensivo Adam Ounas. La situazione sull'algerino l'ha spiegata oggi sulle sue pagine il quotidiano Tuttosport.

"L'altra cessione molto attesa riguarda Ounas, per il quale l'unico club intenzionato ad investire gioca in B ed è il Monza. Proposti 8 milioni cash, più due diversi carichi di bonus (facilmente raggiungibili) per complessivi 16 milioni di euro. Sta all'algerino decidere se se la sente di andare in B con una squadra che lotterà per la promozione".