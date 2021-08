Operazione Tutino in chiusura: dove giocherà l'anno prossimo

Il caso Gennaro Tutino sembra ormai aver trovato una conclusione. L'attaccante, cresciuto nelle giovanili del Napoli ma che non ha mai esordito in prima squadra, parrebbe aver definitivamente scelto la sua prossima destinazione. Pur avendo fatto parte della rosa del Napoli in ritiro Tutino lascerà il capoluogo campano per cercare fortuna altrove.

Come riportato da Sky Sport, infatti, il Parma sarebbe riuscito a convincere il Napoli e Tutino per acquisirne le prestazioni. Nonostante un lungo corteggiamento da parte della Salernitana, club con cui Tutino ha raggiunto la promozione in Serie A quest'anno, l'avrebbero spuntata i ducali.

Il Parma ha chiuso il colpo in attacco con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 5 milioni di euro e legato al primo punto ottenuto dalla formazione di Enzo Maresca nel prossimo campionato di Serie B. Nella giornata di domani il classe '96 sosterrà le visite mediche.