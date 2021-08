Il Napoli continua a lavorare nel ritiro di Castel di Sangro. Quest'oggi la squadra ha sostenuto ben due sessioni di allenamento, di cui una a porte aperte ed una a porte chiuse. Il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del Napoli dà liete notizie ai tifosi azzurri. Come anticipato in precedenza dalla redazione di SpazioNapoli, domani si aggregheranno al gruppo squadra Mertens e Lozano. Di seguito il comunicato.

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. Dopo una prima fase di attivazione con esercizi di possesso palla la squadra ha svolto partita a tema con porticine ed esercitazione tattica. Zedadka personalizzato in palestra, Petagna personalizzato in campo e piscina. Palmiero e Ghoulam hanno svolto personalizzato in campo. Contini e Luperto piscina. Domani si aggregheranno al gruppo Mertens e Lozano.