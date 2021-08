Lozano e Mertens attesi a Castel di Sangro: la data d'arrivo

Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro sta procedendo a gonfie vele, con gli azzurri che si preparano a disputare il primo match amichevole del ritiro in Abruzzo.

Gran parte della rosa azzurra sta già svolgendo il ritiro dal primo giorno, con la dovuta eccezione di alcuni elementi che, a causa degli infortuni, non si sono aggregati ancora al gruppo squadra.

Dries Mertens e Hiring Lozano però a breve raggiungeranno la squadra in ritiro. I due azzurri dovrebbero arrivare in Abruzzo tra la giornata di martedì e quella di mercoledì, con l'attaccante messicano che passerà prima a Roma per dei controlli.