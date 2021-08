Lozano ed il figlio assaliti da tifosi e giornalisti al momento della partenza dal Messico: dura reazione del Chucky

Come raccolto dalla nostra redazione nella giornata di ieri, Hirving Lozano a breve si aggregherà alla squadra azzurra in ritiro a Castel di Sangro. Il messicano, così come Mertens, si unirà al resto della squadra del Napoli tra la giornata di domani e di dopodomani. Prima però, il Chucky passerà per Roma per svolgere alcune visite di controllo della propria condizione fisica.

Al momento della partenza da Città del Messico l'attaccante azzurro è stato assalito da tifosi e giornalisti alla ricerca di una foto o di una dichiarazione. Ciò ha provocato la paura del figlio di Lozano, che era in braccio al padre ed ha urlato dallo spavento.

La reazione del piccolo Rodrigo ha scatenato l'ira di Lozano, che si è stizzito ed ha iniziato a rispondere in malo modo ai tanti presenti: "Non si fa così, un po' di rispetto. Non si fa".