Addio di Messi brutto colpo per il Barcellona: quanto perde il marchio

La partenza di Lionel Messi è un duro colpo di per sé per il Barcellona, e per i suoi tifosi. A livello sportivo perde uno dei migliori giocatori della storia di questo sport, ma perderà anche uno dei più grandi sportivi della storia a livello di immagine.

Infatti, secondo un report di Brand Finance, l'addio a parametro zero del numero 10 argentino porterà a un crollo dell'11% del valore del marchio blaugrana. Esattamente 137 milioni di euro, contando la valutazione del 2021 di un miliardo e 266 milioni.

Le aree più colpite saranno le entrate commerciali (77 milioni), il merchandising (43 milioni) e le entrate provenienti dallo stadio (17 milioni). Fu però più grave la perdita del Real Madrid nel 2018, quando Cristiano Ronaldo passò alla Juventus. I Blancos persero infatti il 19% del valore del loro marchio.