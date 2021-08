Annullato un evento che vedeva coinvolto De Laurentiis: il comunicato del Napoli

Oggi pomeriggio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva in programma un incontro suggestivo con Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia. Per ragioni non comunicate, tuttavia, è saltato tutto. Di seguito il comunicato del Napoli, pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"L'evento organizzato dalla Regione Abruzzo dell'incontro tra De Laurentiis e Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, previsto per oggi al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, non si svolgerà".

È possibile che, all'ultimo momento, sia emerso qualche dettaglio organizzativo che non ha consentito il regolare svolgimento dell'evento.