Ultras assenti allo stadio: striscione di incoraggiamento da parte della Curva B

Sta per iniziare Napoli-Ascoli, prima amichevole degli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro. Allo Stadio Patini sono presenti anche alcuni tifosi (muniti di Green Pass) per assistere al match di oggi, ma mancano gli ultras.

La Curva B si è voluta far sentire lo stesso e ha incitato la squadra con uno striscione che recita così: "Oggi non è una semplice passeggiata, pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata". Un messaggio semplice ma molto chiaro da parte dei tifosi azzurri.