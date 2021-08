Prima apparizione pubblica in ritiro per De Laurentiis: tutti i dettagli

Il Napoli è ormai quasi al giro di boa del ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro. Nella giornata di domani, lunedì 9 agosto, ci sarà il primo evento al Palazzetto dello Sport della cittadina abruzzese.

Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis sarà intervistato in una one to one dal direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della SSC Napoli.