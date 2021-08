"Sei come Balotelli, svegliati!", Osimhen non ci sta e risponde con un gesto di stizza ad un tifoso (FOTO)

Gara più complicata del previsto per il Napoli che in amichevole contro l'Ascoli chiude il primo tempo sull'1-1. Eppure il finale di frazione è stato particolarmente concitato, in particolare per un battibecco a distanza tra Victor Osimhen ed un tifoso in tribuna.

Il supporter del Napoli ha più volte ripreso l'attaccante nigeriano nel corso del primo tempo: "Osimhen, svegliati! Sei sempre in ritardo! Sei come Balotelli!". Questi i commenti urlati ad alta voce e chiaramente uditi in campo. Nei minuti finali di gioco, dopo l'ennesimo commento negativo ad una giocata, Osimhen non ha più resistito e si è girato in direzione del tifoso allungando il braccio in segno di stizza. In tribuna gli altri tifosi hanno invece applaudito e incoraggiato l'attaccante del Napoli.