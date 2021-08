Napoli, due cessioni per iniziare a comprare

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli osserva e tiene costantemente monitorati tantissimi profili.

Il problema è che prima di poter comprare, bisogna vendere, ormai mantra che riguarda non solo il Napoli, ma la maggior parte dei club italiani.

Secondo il CdM, da qui a qualche giorno dovrebbero esserci due cessioni, Ounas e Tutino. I due giocatori potrebbero portare nelle casse del Napoli una cifra che oscilla tra 20 e i 25 milioni di euro.

Per questo motivo Giuntoli è attivo nella ricerca di profili interessanti, come il nuovo nome per la fascia sinistra, Estupinan, perché c'è la volontà di investire appena sarà possibile farlo.