Oggi amichevole con l'Ascoli, prima prova con il vero Napoli di Spalletti

A Castel di Sangro, alle ore 17:30, si disputerà un test molto importante per Luciano Spalletti.

Fino alla scorsa amichevole, il tecnico di Certaldo, non ha avuto a disposizione, tra infortuni e ferie causate dalle nazionali, tutta la rosa del Napoli.

Oggi, contro l'Ascoli di Sottil, mancheranno solamente Mertens, Lozano e Demme, tutti e tre ai box per infortunio.

In settimana sono tornati i tre azzurri, freschi vincitori dell'Europeo, Insigne, Di Lorenzo e Meret. Inoltre si sono aggregati anche Ospina e Fabian Ruiz.

Resta pesante l'assenza di Diego Demme, giocatore che Spalletti considera molto importante in un ruolo a lui care, il mediano nei due a centrocampo.

Lobotka, secondo il tecnico, autore di un grande precampionato, non ha le caratteristiche per ricoprire quella posizione in un 4-2-3-1. Per questo motivo, fino al ritorno del tedesco o ad innesti dal mercato, Spalletti porterà avanti il 4-3-3, con Lobotka vertice basso, affiancato da Fabian Ruiz a destra e Zielinski a sinistra.