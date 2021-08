Spalletti: "Oggi gara importante per testare i nazionali. Insigne è il nostro riferimento"

Al termine dell'amichevole Napoli-Ascoli, il tecnico Luciano Spalletti ha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Canale 8.

"Oggi è stato un test importante perché avevamo il ritorno dei nazionali e abbiamo avuto l'opportunità di farli giocare un'ora. Dobbiamo migliorare la velocità e il trasferimento palla, ma oggi il campo non ce lo consentiva.

La squadra ha giocato bene perché contro queste squadre minori c'è il rischio di prendere le imbarcate e invece non è successo, ho visto buone giocate.

Moduli? Non è più un calcio statico, è un calcio di movimento dove si devono prendere le linee di passaggio che gli avversari ti lasciano. Bisogna mantenere l'equilibrio di squadra per non prendere le ripartenze e noi oggi lo abbiamo fatto.

Per noi Insigne è un riferimento importante, è il capitano e beniamino dei tifosi. Gesù gli ha dato la possibilità di vedere prima la giocata. Vede dove non guarda, vedo da solo dove far passare la palla.

Perché sono rimasto in campo con Meret dopo l'allenamento? Il "Sarò con te" parte da lì, ho bisogno di più contatto fisico e umano con i giocatori, ecco perché resto più tempo in campo con i ragazzi".