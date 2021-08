Sottil, allenatore Ascoli: "Il Napoli è una grande squadra, con Spalletti potrà fare molto bene in campionato"

Andrea Sottil, allenatore dell'Ascoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 al termine dell'amichevole persa contro il Napoli.

"Sono contento della gara, noi siamo più indietro di condizione perché questa era solo la nostra seconda amichevole. Mi aspettavo dei miglioramenti, sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra. I ragazzi hanno giocato con grande personalità e hanno cercato il pareggio.

Il Napoli è una squadra di grande qualità, ha giocatori di grande caratura e personalità. Gira la palla velocissima e gioca bene a centrocampo, possono fare molto bene in campionato. Spalletti è un grande allenatore e può dare alla squadra quel tocco in più in termini di genialità.

Sarebbe stato bello poter sfidare Osimhen da giocatore, è uno di quegli attaccanti che mi avrebbe fatto sudare. È un ragazzo molto intelligente, diventerà sicuramente un top player".