Insigne in rete contro l'Ascoli, ovazione per il capitano del Napoli: "Lorenzo, resta con noi!"

Subito emozioni forti in Napoli-Ascoli, amichevole in corso a Castel di Sangro. Gli azzurri sono infatti passati in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad una rete di Lorenzo Insigne, abile a trasformare un calcio di rigore conquistato da Osimhen.

Il capitano del Napoli è stato accolto da una vera e propria ovazione dal pubblico presente al Teofilo Patini. Tutto lo stadio ha gridato il nome del capitano chiedendo di restare in azzurro: chiaro riferimento alla trattativa per il rinnovo del contratto.