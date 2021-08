Il Villareal ha offerte dalla Premier per Estupinan, trattativa complessa per Giuntoli

Da ieri si parla dell'interesse del Napoli nei confronti di Pervis Estupinan, 23 anni compiuti a gennaio, terzino sinistro del Villareal.

Come riportato da il Corriere dello Sport, la trattativa è molto complessa. Innanzitutto perché il Napoli non può formulare offerte, che non siano un prestito con diritto di riscatto, senza prima cedere alcuni esuberi e fare cassa.

Inoltre, il giovane ecuadoriano, è molto richiesto in Premier League, dove può essere accontentato senza problemi sotto il profilo economico.

In questo momento percepisce 3 milioni di euro al Villareal, e il West Ham è disposto ad aumentare la cifra.