Cori a distanza: battibecco sugli spalti tra i tifosi del Napoli e dell'Ascoli!

Partita dal clima tutt'altro che amichevole quella che si sta disputando allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro tra Napoli e Ascoli.

Nel corso del secondo tempo, infatti, nella curva Sud dell'impianto sono entrati gli Ultras marchigiani, che hanno iniziato a cantare "Noi non siamo napoletani" e altri cori di sfida. La risposta dei tifosi azzurri non si è fatta attendere, innescando un duello verbale tra supporters.

Da sottolineare come mentre i tifosi dell'Ascoli stessero offendendo i napoletani, Elmas sia andato in rete portando in vantaggio il Napoli sul 2-1. Dopo quel momento è stato intonato il coro "Sarò con te", cantato da tutto lo stadio. Momenti di "tifo", anche acceso, che erano mancati.