Sottil: "Non arriviamo al massimo nella sfida contro il Napoli. Spalletti è un allenatore geniale"

Andrea Sottil, allenatore dell'Ascoli, ha parlato alla vigilia della sfida amichevole col Napoli in programma domani pomeriggio alle 17:30 allo Stadio Teofilo Patini. Ecco quanto detto dal tecnico in vista della partita contro gli azzurri:

“È sicuramente un impegno prestigioso e soprattutto difficile, un test utile per capire a che punto siamo a livello fisico, generale e tattico. Non arriviamo benissimo a questa gara perché siamo ancora incompleti nonostante abbiamo lavorato bene e molto intensamente in questa settimana, incrementando le velocità, con e senza palla, e svolgendo lavori dettagliati. Domani sarà bello confrontarsi con una grande squadra come il Napoli, vogliamo fare bella figura e mostrarci all’altezza di questa situazione".

"Spalletti? L’ho avuto come allenatore, è un tecnico geniale, offre grandi idee, sempre alla ricerca di concetti innovativi, che producono grande curiosità da parte di tutta la squadra. Ha carisma ed è un allenatore molto importante nel calcio italiano e, conoscendolo, il fatto che abbia scelto di restare fermo due anni lo fa essere sicuramente molto carico per un’avventura stimolante come quella partenopea”.