Salvatore Esposito: "Messi? La colpa non è sicuramente di De Laurentiis! Impossibile competere con i fondi di alcune squadre"

Salvatore Esposito, noto attore napoletano della serie Gomorra, ha parlato in diretta su Instagram tornando sulle sue parole di ieri in merito alla questione Leo Messi e non solo. Ecco le sue parole:

"Ormai credo ci sia l'1% di possibilità che Messi non vesta la maglia del PSG. Un giorno ci spiegheranno come sia possibile che una squadra riesca a prendere tutti questi grandi campioni spendendo cifre che ritengo assurde. Il PSG spende e spande come se non ci fosse un domani e nonostante questo, hanno perso la Supercoppa francese. Trovo incredibile tutto quello che sta succedendo nel calcio, mi dispiace anche per l'Inter che dovrà rinunciare a Lukaku così come successe a noi in passato con gli addii di Lavezzi e Cavani"

"Colpa di De Laurentiis? Sbagliato. Noi facciamo parte di un sistema calcio che induce i presidenti a non poter fare più di un certo step. Dietro di loro ci sono altre squadre che hanno fondi con cui è impossibile competere"