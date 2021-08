Rinnovo Insigne: ecco cosa vuole fare De Laurentiis

Francesco Modugno, noto giornalista, è intervenuto in diretta a SkySport24 per trattare il tema del momento, il rinnovo di capitan Lorenzo Insigne. Secondo quanto riferito, l'intenzione di De Laurentiis sarebbe quella di incontrarsi con il giocatore per sondare umore e aspettative del 24 azzurro. Ecco le parole del giornalista:

"Si tratta di una questione che tiene banco e monopolizza tutte le attenzioni dei tifosi azzurri, in attesa dell'annunciato incontro tra De Laurentiis e il capitano. Il presidente vuole parlare col giocatore per sondarne umori e aspettative. Il prolungamento è ovviamente speranza di mister Spalletti".