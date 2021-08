Napoli-Ascoli, si va verso il tutto esaurito per il match di domani!

Aumenta l'affluenza dei tifosi a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli. Nella giornata di domani è in programma il primo test amichevole allo Stadio Teofilo Patini e il supporto del pubblico a quanto pare non mancherà. La partita sarà visibile su Canale 8 e potrete seguire comunque la diretta testuale del match sul nostro sito.

Nel frattempo sono in esaurimento anche i biglietti per assistere al match. Già sold out le tribune laterali e i Distinti, restano a disposizione pochi posti nelle due curve dello stadio. Si va dunque verso il tutto esaurito!