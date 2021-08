Il mercato del Napoli è bloccato: la strategia della società

Come è apparso ben chiaro nel corso di queste prime settimane di calciomercato, ed evidenziato ulteriormente in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, al momento il mercato del Napoli è bloccato.

Senza cessioni il Napoli al momento non ha la disponibilità economica per investire sul terzino sinistro e sul centrocampista centrale. Per questo motivo, la società partenopea sta lavorando solo con proposte di affari in prestito e farà di tutto per chiudere qualche colpo con questa formula.